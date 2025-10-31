Patrulla de Caminos de California: Conduzca con precaución y sobrio este Halloween, o las consecuencias podrían ser graves

Luis Medina

RIVERSIDE (CNS) – Quienes celebren Halloween y se arriesguen a conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, o a infringir otras normas de tránsito, podrían enfrentar consecuencias muy graves, advirtió la Patrulla de Caminos de California (CHP).

La agencia anunció que un operativo especial de 12 horas comenzará a las 6:00 p. m. del viernes, durante el cual todos los agentes disponibles se desplegarán en autopistas, carreteras y caminos rurales del condado de Riverside para detener a personas sospechosas de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y a otros infractores de la ley.

Personal de las estaciones de la CHP de Beaumont, Blythe, Indio, Riverside y Temecula participará en el operativo.

“Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas destruye vidas, e incluso una sola vida perdida es demasiado”, dijo el comisionado de la CHP, Sean Duryee. “Este Halloween, les pedimos a todos que hagan su parte antes de que comiencen las festividades: organicen un viaje seguro y ayúdennos a mantener las carreteras de California seguras para todos los usuarios”.

Durante el operativo especial de Halloween de 2024, se registraron aproximadamente 500 accidentes en las jurisdicciones de la Patrulla de Caminos de California (CHP) en todo el estado, de los cuales casi 100 fueron causados por conductores ebrios o drogados. Dos personas fallecieron y otras 60 resultaron heridas. Un total de 120 conductores fueron arrestados bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad, según las cifras.​​​​​​​

“Ya sea Halloween o cualquier otra noche del año, la decisión de conducir sobrio puede salvar una vida”, dijo Duryee. “Juntos podemos hacer que nuestras carreteras sean más seguras y prevenir tragedias”.

Las agencias policiales municipales de todo el condado, junto con el departamento del sheriff, realizarán patrullajes de sobriedad y harán cumplir todas las normas de tránsito con el objetivo de garantizar la seguridad de los niños que salen a pedir dulces y del público en general.

Se les pidió a los padres y tutores que acompañen a sus hijos a la caminata que usen ropa brillante y coloquen cinta reflectante en las mochilas y cubos de los niños para que sean más visibles para los conductores, además de proporcionarles linternas.

Las autoridades también hicieron hincapié en la necesidad de que los peatones se mantengan en las aceras y los cruces peatonales señalizados siempre que sea posible, preferiblemente caminando por zonas bien iluminadas y observando siempre las acciones de los automovilistas para evitar conflictos que puedan resultar en lesiones.