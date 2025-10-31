Dos jueces exigen al Gobierno de Trump recurrir a fondos de emergencia para cubrir parcialmente los cupones de alimentos SNAP

Por Devan Cole y Tami Luhby, CNN

Dos jueces federales dijeron este viernes que el Gobierno de Donald Trump debe recurrir a miles de millones de dólares en fondos de emergencia para cubrir al menos parcialmente los beneficios de cupones de alimentos para decenas de millones de estadounidenses en noviembre.

Los fallos de los jueces en Massachusetts y Rhode Island rechazan una polémica afirmación del Departamento de Agricultura de EE.UU. de que no podía usar un fondo de contingencia, que según la agencia tiene US $5.300 millones restantes, para ayudar a cubrir los beneficios en medio del cierre del Gobierno que lleva casi un mes.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria cuesta entre US$ 8.000 millones y US$ 9.000 millones al mes, por lo que las órdenes no cubrirán todos los pagos necesarios para noviembre.

“No hay duda de que los fondos de contingencia son fondos apropiados que sin duda son necesarios para llevar a cabo la operación del programa”, dijo el juez de distrito John McConnell en Rhode Island. “El cierre del Gobierno debido a la falta de financiación no elimina SNAP, solo elimina su financiación”.

La decisión de McConnell durante una audiencia programada apresuradamente llegó minutos después de que la jueza de distrito Indira Talwani en Boston hiciera una orden similar. Ambos jueces, designados por el presidente Barack Obama, también dijeron que USDA puede recurrir a otra fuente de dinero de casi US $17.000 millones para pagar los beneficios del SNAP de noviembre en su totalidad, pero esa decisión depende actualmente del Gobierno.

El Gobierno de Trump se opone a usar esos otros fondos, argumentando que perjudicará los programas de nutrición infantil que sostiene ese ingreso.

“Este tribunal ha aclarado ahora que los demandados están obligados a usar esos fondos de contingencia según sea necesario para el programa SNAP. Y aunque estos fondos de contingencia, según se informa, son insuficientes para cubrir el costo total de SNAP para noviembre, los Demandados también pueden suplementar los Fondos de Contingencia autorizando una transferencia de fondos adicionales… para evitar cualquier reducción”, dijo Talwani en una orden de 15 páginas.

Sin embargo, millones de beneficiarios aún enfrentarán demoras en la obtención de sus beneficios, que estaban programados para comenzar a distribuirse el 1 de noviembre. Tomará tiempo para que el Departamento de Agricultura y los estados vuelvan a poner el dinero en circulación.

El presidente Donald Trump sugirió este viernes que el Gobierno podría continuar financiando la ayuda alimentaria crítica más allá del 1 de noviembre, contradiciendo la insistencia previa de su Gobierno de que no había dinero disponible para mantener los beneficios.

“Bueno, siempre hay”, dijo Trump en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si el Gobierno podría encontrar fondos para SNAP, antes de argumentar que sería más simple que los demócratas se alinearan con los republicanos y votaran para reabrir el Gobierno. “Pero todo lo que los demócratas tienen que hacer es decir, vamos. Quiero decir, no tienen que hacer nada —solo tienen que decir que el Gobierno está abierto”.

En la larga historia del programa, un cierre gubernamental nunca ha impedido que SNAP distribuya fondos a los estados, que administran los beneficios, aunque el programa estuvo en riesgo durante el estancamiento de 2018-2019.

La demanda de Boston fue presentada a principios de esta semana por un grupo de fiscales generales y gobernadores demócratas de 25 estados y Washington, mientras que el caso en Rhode Island fue presentado el jueves por una coalición de ciudades, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y pequeñas empresas.

A medida que el cierre del Gobierno se acerca a su marca de un mes, los tribunales están siendo solicitados cada vez más para intervenir y evitar una serie de desarrollos dramáticos. A principios de esta semana, un juez federal en California bloqueó indefinidamente al Gobierno para despedir a miles de trabajadores federales, diciendo que estaba utilizando ilegalmente el cierre como justificación legal para los despidos.

El Gobierno podría buscar apelaciones. Consultada este viernes por CNN sobre lo que haría el departamento si los tribunales exigieran que el USDA usara el fondo de contingencia, la secretaria Brooke Rollins dijo: “Estamos considerando todas las opciones”.

Los estados detuvieron el proceso de emisión de beneficios para noviembre después de que el USDA les enviara una carta el 10 de octubre ordenándoles hacerlo. Los estados envían la información de los inscritos en SNAP a los proveedores cada mes para que puedan cargar los fondos en las tarjetas de beneficios de los beneficiarios.

Cada estado tiene una fecha específica en la que deben enviar la información antes del nuevo mes para que los beneficios se emitan a tiempo, según la demanda. Los pagos se realizan de forma escalonada a lo largo del mes.

Además de reconocer el probable retraso en los beneficios, Talwani, quien celebró una audiencia el jueves, también preguntó sobre el proceso de proporcionar pagos parciales a los beneficiarios el próximo mes, ya que el fondo de contingencia por sí solo no cubrirá el monto total.

