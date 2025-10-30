La policía alerta sobre fentanilo disfrazado de dulces antes de Halloween

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) — Las autoridades locales instan a los padres a mantenerse alerta este Halloween tras reportes a nivel nacional de fentanilo disfrazado de dulces. La policía indica que las pastillas de colores brillantes —conocidas como “fentanilo arcoíris”— pueden parecerse a dulces comunes, lo que representa un grave riesgo si los niños las ingieren accidentalmente.

Los oficiales recuerdan a las familias que revisen cuidadosamente todos los dulces antes de que los niños los coman y que desechen cualquier cosa que parezca sospechosa, sin envolver o manipulada.

Las autoridades recalcan que la advertencia no busca causar pánico, sino fomentar la concientización mientras los niños salen a pedir dulces esta semana.

Se recomienda a los padres que reporten cualquier dulce o sustancia sospechosa a la policía local de inmediato.

Siga con Telemundo 15 para más información.