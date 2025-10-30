Cuatro personas sin hogar tras incendio en una vivienda en Thousand Palms

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Dos adultos y dos niños resultaron desplazados tras un incendio en una vivienda en Thousand Palms el jueves por la tarde.

El incendio se reportó aproximadamente a las 3:15 p.m. en la cuadra 31000 de Date Garden Drive.

“Los bomberos se encuentran en el lugar del incendio, una vivienda unifamiliar de una sola planta. El fuego fue controlado a las 3:43 p.m.”, según una publicación de CAL FIRE.

Se esperaba que los recursos permanecieran en el lugar hasta aproximadamente las 6:45 p.m.

Se solicitó la ayuda de la Cruz Roja para asistir a las personas desplazadas. No se reportaron heridos.