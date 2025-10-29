Skip to Content
News

Panteones en Mexicali están a su máxima capacidad

By
Published 2:41 pm

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Los tres panteones municipales se encuentran en su máxima capacidad, incluso en el panteón número 3 se encuentran 60 mil personas sepultadas, lo que ha generado que autoridades municipales planeen la construcción de un nuevo panteón.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, comentó que se encuentran analizando cual será el espacio que se destinará actualmente se busca que sea en un espacio cerca de la carretera a San Felipe, pero este espacio debe ser aprobado por el cabildo.

“hemos estado trabajando para buscar un lugar adecuado para el panteón número cuatro, se han visto muchas opciones y ya una vez parece que ya hay algo, eso tiene que pasar por el cabildo, tiene que ser aprobado, por supuesto por los regidores”

Desde este fin de semana, se espera que cientos de personas acudan de diferentes partes del sur de California a visitar a sus seres queridos que fueron sepultados, por la tradicional celebración del “día de muertos”.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 3 Yuma-El Centro

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.