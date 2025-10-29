Panteones en Mexicali están a su máxima capacidad

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Los tres panteones municipales se encuentran en su máxima capacidad, incluso en el panteón número 3 se encuentran 60 mil personas sepultadas, lo que ha generado que autoridades municipales planeen la construcción de un nuevo panteón.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, comentó que se encuentran analizando cual será el espacio que se destinará actualmente se busca que sea en un espacio cerca de la carretera a San Felipe, pero este espacio debe ser aprobado por el cabildo.

“hemos estado trabajando para buscar un lugar adecuado para el panteón número cuatro, se han visto muchas opciones y ya una vez parece que ya hay algo, eso tiene que pasar por el cabildo, tiene que ser aprobado, por supuesto por los regidores”

Desde este fin de semana, se espera que cientos de personas acudan de diferentes partes del sur de California a visitar a sus seres queridos que fueron sepultados, por la tradicional celebración del “día de muertos”.