La policía busca a un sospechoso de atropello con fuga intencional en Morongo Valley

Luis Medina

MORONGO VALLEY, Calif. (KUNA) – La policía busca a un sospechoso de un atropello con fuga intencional que le costó la vida a un peatón la noche del lunes en Morongo Valley.

El accidente se reportó justo antes de las 7:40 p.m. en la intersección de Hess Boulevard y Senilis Avenue.

La policía acudió al lugar del accidente, donde un vehículo atropelló a un peatón. La víctima, identificada como Christopher García, de 50 años, fue declarada muerta en el lugar antes de que llegaran los agentes, según el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino.

Los investigadores determinaron que García fue atropellado intencionalmente por un vehículo, añadió la agencia. La División de Investigaciones Especializadas del Sheriff – Unidad de Homicidios acudió al lugar y se hizo cargo de la investigación, la cual continúa en curso.

Se solicita a cualquier persona con información sobre este incidente que se comunique con la Unidad de Homicidios al 909-890-4904. Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden comunicarse con We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o visitar wetip.com.