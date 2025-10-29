Hombre del Valle de Coachella entre 26 sospechosos arrestados por peleas de gallos ilegales en el condado de San Bernardino

Luis Medina

HESPERIA, Calif. (KUNA) – Un hombre del Valle de Coachella fue uno de los 26 arrestados en el marco de una investigación del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino sobre una operación ilegal de peleas de gallos.

Los arrestos se produjeron el domingo por la mañana en Hesperia. Las autoridades informaron que los agentes respondieron a un incidente en la zona, del cual se desconocía la naturaleza, que involucraba a varias personas. Al llegar al local, numerosos individuos huyeron del edificio. Los agentes detuvieron a 26 sospechosos.

Posteriormente, los agentes registraron el interior del local en busca de más personas y encontraron una pelea de gallos en curso. El Grupo de Trabajo contra Delitos Rurales fue contactado y asumió la investigación.

Se emitió una orden de registro para el local y los vehículos que se encontraban en la propiedad. Durante el registro, los investigadores localizaron un ruedo de peleas de gallos, 56 gallos vivos alojados individualmente, 24 gallos muertos, tarjetas de puntuación, espuelas, cinco armas de fuego y un servicio de catering.

Entre los 26 sujetos, los investigadores recolectaron como evidencia aproximadamente 28.000 dólares estadounidenses.

Dentro de varios vehículos, los investigadores encontraron numerosos ganchos y otros artículos que indicaban la participación en peleas de gallos ilegales.

Se contactó al Control de Animales de Hesperia, quienes respondieron para colaborar con la investigación.

Todos los sospechosos fueron ingresados en el Centro de Detención de High Desert por cargos de delito grave.

“Si bien las peleas de gallos son legales en otros países, no lo son en Estados Unidos. El Equipo de Delitos Rurales se toma estas investigaciones muy en serio y las llevará a cabo exhaustivamente; los sospechosos serán arrestados”, indica un comunicado de prensa de la agencia.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con la Subestación del Sheriff de Lucerne Valley al 760-248-7328. Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden comunicarse con We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o visitar wetip.com.