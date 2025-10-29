Celebran un halloween seguro por 2do año consecutivo en las instalaciones de CVUSD

Juan Montesló

Thermal, Calif. (KESQ) -Esta tarde cientos de niños se reunieron en las instalaciones del Distrito Escolar Unificado de Coachella (CVUSD) para celebrar Halloween, fue el segundo año consecutivo de este evento especialmente creado para la comunidad estudiantil del este del Valle de Coachella.

Conversamos con la superintendente Frances Esparza y nos comento cuan importante era crear un evento para esta zona del Valle:

“Necesitamos hacer algo donde los niños pueden venir, aquí porque hay unas comunidades donde pues no hay lugares donde ellos pueden ir de casa a casa”

Así mismo, le preguntamos cuál había sido el resultado del año anterior y que esperaban este año: “El año pasado es la primera vez y no anunciamos tanto que lo íbamos a hacer y tenemos más de 500 estudiantes. Este año estamos preparados por mil o poquito más de mil, tenemos más de 1,200 millas de escuelas por todo Coachella”, comentó Esparza.

Previo al evento tuvimos un acercamiento con la organización TODEC, en voz de su titular Luz Gallegos extendió una recomendación para nuestra comunidad:

“Hay que estar al pendiente porque ahorita hay tanta gente de mal corazón que hemos visto que se está poniendo sus máscaras, no nomás en tiempos de Halloween, pero está interpretando que son agentes de policía y agentes de inmigración. Entonces siempre tener la conciencia de saber cómo actuar y qué pedir. Por ley ellos tienen que presentar su gafete, presentar de quién son su agencia federal a la que representan, pero más que nada el mensaje siempre es la prevención”, expresó Gallegos.

