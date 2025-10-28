Skip to Content
News

Motociclista en estado crítico tras choque frontal con camión de basura en Sky Valley

By
Published 5:14 pm

Luis Medina

SKY VALLEY, Calif. (KUNA) – Un motociclista fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico tras un choque frontal con un camión de basura el martes por la tarde en Sky Valley.

El accidente se reportó alrededor de la 1:55 p. m. en Dillon Road, cerca de Prospect Road.

Las autoridades informaron que el motociclista salió despedido de la motocicleta. Sufrió un traumatismo grave.

El conductor del camión de basura no fue hospitalizado, pero se desconoce si resultó herido.

La causa del accidente continúa bajo investigación.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.