Motociclista en estado crítico tras choque frontal con camión de basura en Sky Valley

Luis Medina

SKY VALLEY, Calif. (KUNA) – Un motociclista fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico tras un choque frontal con un camión de basura el martes por la tarde en Sky Valley.

El accidente se reportó alrededor de la 1:55 p. m. en Dillon Road, cerca de Prospect Road.

Las autoridades informaron que el motociclista salió despedido de la motocicleta. Sufrió un traumatismo grave.

El conductor del camión de basura no fue hospitalizado, pero se desconoce si resultó herido.

La causa del accidente continúa bajo investigación.

