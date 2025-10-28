Skip to Content
News

Las autoridades rescataron a un excursionista que estuvo extraviado casi tres dias en las montañas de Cathedral City

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Ayer lograron encontrar a un anciano que estuvo extraviado en las montañas de Cathedral City desde el sábado pasado cuando el hombre de 75 años fue a buscar su celular y como no regresaba su compañero de cuarto le hablo al 9-1-1 y de inmediato la policía de Cathedral City y Palm Springs con la ayuda de un helicóptero del CHP iniciaron la búsqueda. Por fortuna ayer encontraron al señor quien se encontraba en buenas condiciones de salud a pesar que estuvo perdido casi tres días, sin comer y sin tomar agua por lo que fue transportado al hospital para una evaluación.     

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.