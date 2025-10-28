Hombre de Twentynine Palms arrestado bajo sospecha de posesión de material de abuso sexual infantil

Luis Medina

TWENTYNINE PALMS, Calif. (KUNA) – Investigadores de la Patrulla de Carreteras de California arrestaron a un hombre de Twentynine Palms en relación con lo que afirman es una de las mayores colecciones conocidas de material de abuso sexual infantil vinculada a un solo sospechoso en California.

La policía afirma que la investigación comenzó en junio de 2024, cuando los investigadores identificaron la dirección IP de una computadora involucrada en descargas masivas de material de abuso.

Durante la investigación, los agentes obtuvieron más de 300 gigabytes de material sospechoso.

El 21 de agosto de 2024, los investigadores ejecutaron una orden de registro en la residencia del sospechoso en Twentynine Palms, donde incautaron varios dispositivos digitales. Informan que el análisis forense de los dispositivos confirmó posteriormente la existencia de una extensa colección del material sospechoso.

El sospechoso, un hombre de 53 años, fue detenido el 23 de octubre y se encuentra detenido bajo fianza de 80.000 dólares.