Hombre de 19 años de Indio arrestado tras persecución policial que termina en accidente en Beaumont

Luis Medina

BEAUMONT, Calif. (KUNA) – Un hombre de 19 años de Indio fue arrestado el martes tras provocar una persecución policial con un vehículo robado antes de estrellarse en Beaumont la mañana del martes.

La persecución comenzó en la Interestatal 10, al oeste de Date Palm, según la Patrulla de Carreteras de California. La policía intentó detener el vehículo sospechoso, pero este huyó a gran velocidad.

El vehículo circulaba a más de 100 MPH. Los agentes perdieron la vista mientras continuaba hacia el oeste. Posteriormente, recibieron llamadas sobre un conductor imprudente que coincidía con la descripción del vehículo sospechoso.

El vehículo sospechoso se vio involucrado en un accidente en la salida de la I-10 en la Avenida Pennsylvania.

Los agentes informaron que tres ocupantes huyeron del vehículo. Los tres sospechosos fueron detenidos, incluyendo al conductor de 19 años y dos menores. Los dos menores fueron hospitalizados por dolor.

La policía informó que el vehículo sospechoso fue robado.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) del Área de Indio se encarga del arresto y la Patrulla de Caminos de San Gorgonio investiga el accidente de tránsito.

