El alcalde de Coachella arrestado por sospecha de perjurio y conflicto de intereses

Jesus Reyes

COACHELLA, Calif. (KESQ) – Steven Hernandez, el alcalde de Coachella, fue detenido el martes por la mañana por la Fiscalía del Condado de Riverside.

Hernández, 42, se enfrenta a cargos de perjurio y conflicto de intereses, según los registros de la cárcel. Permanece bajo custodia con una fianza de $112,500 y está previsto que comparezca ante el tribunal el jueves.

Fue puesto en libertad bajo fianza ese mismo día.

Declaración de la Ciudad de Coachella

La Ciudad está al tanto de las acusaciones contra el alcalde de Coachella, Steven A. Hernández, y la administración municipal está cooperando plenamente con las autoridades. No hay información adicional disponible para compartir en este momento.

Nos hemos comunicado con la fiscalía para obtener más información sobre el arresto de Hernández; sin embargo, un portavoz indicó que la agencia no tenía comentarios al respecto por el momento. La fiscalía indicó que próximamente se proporcionará información adicional.

Hernández ha formado parte del liderazgo de la ciudad durante casi 20 años. Fue elegido por primera vez para el concejo municipal en 2006, a los 23 años. Fue elegido alcalde en 2012 y actualmente cumple su quinto mandato.

Hernández también es el jefe de gabinete del supervisor del condado, Manuel Pérez.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo 15.