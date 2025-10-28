Agente del Sheriff del Condado de San Bernardino muere en tiroteo; sospechoso choca durante persecución en la autopista 210

Luis Medina

UPLAND, Calif. (KUNA) – Un agente del Sheriff del Condado de San Bernardino murió en un tiroteo el lunes por la tarde. El sospechoso inició una persecución policial que terminó en un violento choque en la autopista 210.

El tiroteo ocurrió poco después de las 12:40 p. m. en Rancho Cucamonga. La policía informó que la llamada se inició cuando un hombre amenazó a una mujer. Los agentes llegaron y fueron inmediatamente atacados por el sospechoso. Un agente resultó herido y fue trasladado en helicóptero al hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

El agente fue identificado como Andrew Núñez, quien llevaba seis años en el departamento. Deja a su esposa y una hija de dos años. Su esposa también estaba embarazada, informaron las autoridades.

El sospechoso huyó del lugar en una motocicleta y fue perseguido por la autopista 210 en dirección este. La persecución finalizó alrededor de la 1:30 p. m., cuando el sospechoso se estrelló contra la parte trasera de un vehículo en Upland.

El sheriff del condado de San Bernardino, Dicus, declaró en una conferencia de prensa que un agente del sheriff fuera de servicio realizó una “intervención legal” al atropellar al sospechoso en la motocicleta, lo que provocó el choque que puso fin a la persecución.

El sospechoso fue hospitalizado; sin embargo, se desconocen sus lesiones.