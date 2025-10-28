Advierten motivos por los que una visa puede ser removida

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (KYMA).- El mensaje por parte del vocero de Estados Unidos en México fue este:

“Cada país tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio incluido los Estados Unidos, las visas pueden ser canceladas en cualquier momento a discreción del gobierno de estadounidense, cuando las circunstancias justifiquen es este principio se aplica por igual a todos los ciudadanos extranjeros” señaló David Arizmendi, en un mensaje de más de dos minutos.

Ahí se mencionan los motivos por los que una visa puede ser retirada:

“Esto puede incluir situaciones como quedarse más tiempo del permitido en el país, participar en actividades delictivas o representar un riesgo para la Seguridad Publica o involucrarse en actividades como el terrorismo o apoyar a grupos terroristas”

Y es que en México, desde la llegada de la administración de Donals Trump, es larga la lista de funcionarios, artistas o personas a las su visa les ha sido removida, la primer gobernadora incluso en el país, fue la misma Marina del Pilar, hecho sin precedentes en la entidad.

