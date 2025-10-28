Advierten de fraudes a mexicanos en EU

Carolina Garcia

CALEXICO, Calif. (KYMA) – Ante la incertidumbre y desesperación que puede imperar en algunos mexicanos que se encuentran viviendo de manera ilegal en Estados Unidos, desde hace algunas semanas se han detectado fraudes en diversas partes del país de asesores falsos que aprovechan la vulnerabilidad de las personas para cometer abusos, que van desde el cobro de fianzas o buscar acelerar proceso migratorios, lo cual es imposible.

“Si una persona te dice yo soy notario, inmediatamente sospecha porque no deben incluso ahí lo que es la práctica de legal, pues de de la profesión de leyes, entonces Buenos importantes y si se da un caso infórmenos al consulado los podemos notificar, pues a las autoridades”

Ante cualquier duda o sospecha el consulado solicitó que se acerquen a sus oficinas o se informen a través del CIAM , un teléfono que brinda asistencia gratuita a mexicanos dentro del país.

Las denuncias en contra de falsos asesores se pueden interponer en la Comisión Federal de Comercio, ellos recomiendan que se evite firmar formularios vacíos así como evitar entregar documentos originales ante cualquier sospecha.