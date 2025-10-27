Skip to Content
News

Tres personas heridas tras un accidente en Varner Road, Cathedral City

By
New
Published 5:14 pm

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – Tres personas fueron hospitalizadas tras un accidente en Varner Road, Cathedral City, el lunes por la tarde.

El accidente se reportó poco después de las 3 p. m. en Varner y Mountain View Road.

Dos pacientes sufrieron lesiones graves y otro sufrió lesiones moderadas, informaron las autoridades en el lugar.

La carretera está bloqueada en ambos lados de la zona.

Contamos con un equipo en el lugar de los hechos para recoger los heridos.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.