Tres personas heridas tras un accidente en Varner Road, Cathedral City

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – Tres personas fueron hospitalizadas tras un accidente en Varner Road, Cathedral City, el lunes por la tarde.

El accidente se reportó poco después de las 3 p. m. en Varner y Mountain View Road.

Dos pacientes sufrieron lesiones graves y otro sufrió lesiones moderadas, informaron las autoridades en el lugar.

La carretera está bloqueada en ambos lados de la zona.

Contamos con un equipo en el lugar de los hechos para recoger los heridos.