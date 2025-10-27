Sospechoso herido en tiroteo con policías en Palm Springs; ambulancia choca cerca del lugar de los hechos

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – La policía investiga un tiroteo con policías en Palm Springs el lunes por la mañana.

El tiroteo se reportó poco después de las 11:30 a. m. en E Vista Chino y N Farrell Drive.

El teniente Gustavo Araiza, del PSPD, declaró a Telemundo 15 que respondieron a una llamada de auxilio de un agente de libertad condicional. Poco después, la policía recibió la noticia de que el agente de libertad condicional estaba involucrado en un tiroteo con policías.

Araiza confirmó que el sospechoso sufrió una herida de bala. No se reportaron otras lesiones.

La ambulancia que transportaba al sospechoso y a un policía se vio involucrada en un accidente cerca de Vista Chino y Sunrise, añadió Araiza. Todos los ocupantes de la ambulancia sufrieron lesiones leves o moderadas.

Manténgase conectado a para recibir actualizaciones.