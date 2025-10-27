Living Desert da la bienvenida a la primera tropa de monos patas
Luis Medina
PALM DESERT, Calif. (KUNA) — Por primera vez en sus 55 años de historia, el Zoológico y Jardines Living Desert presenta una tropa de primates. Un nuevo grupo de monos patas, conocidos como los primates más rápidos del mundo, debutará en el zoológico la próxima semana.
El recién renovado Hábitat de Conservación de Monos Patas, ubicado en la sección Village WaTuTu, abre al público el sábado 1 de noviembre a las 10:00 a. m.
Originarios de la sabana africana, los monOs patas son conocidos por su pelaje rojizo, sus caras expresivas y su capacidad de correr hasta 34 millas por hora. El zoológico afirma que la inauguración del hábitat fue posible gracias al apoyo de Squire y Angela Junger.
Las entradas y los detalles de la gran inauguración están disponibles en el sitio web de Living Desert.