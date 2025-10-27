La creatividad brilló en el concurso “Howl-O-Ween” en Ventura Harbor Village

VENTURA, Calif. - La imaginación y el talento se robaron todas las miradas durante el concurso de disfraces caninos “Howl-O-Ween” celebrado este fin de semana en Ventura Harbor Village.

El dúo de Little Bo Peep y su “Sheep-a-Doodle” se llevó el premio principal, conquistando al público con su original presentación.

El evento contó con varias categorías y numerosos ganadores y finalistas, cada uno mostrando su toque único de creatividad y humor.

Entre los disfraces más destacados estuvieron Taylor Swift y Travis Kelce, Jane Goodall, el Jinete sin Cabeza y el Hombre Invisible, quienes despertaron aplausos y sonrisas entre los asistentes.

El concurso se ha convertido en una de las tradiciones favoritas del otoño en Ventura, reuniendo a familias, amantes de los animales y sus mascotas en una jornada llena de color y diversión.