Grupos políticos del Valle instan a los votantes a emitir su voto una semana antes del día de las elecciones

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – A medida que se acercan los días para las elecciones especiales del próximo martes, grupos políticos del Valle de Coachella instan a los votantes a emitir su voto sobre la Proposición 50.

La Proposición 50 es el único punto en la boleta electoral de la próxima semana. La medida, presentada por el gobernador Gavin Newsom, rediseñaría temporalmente los distritos electorales de California a partir de 2026 para favorecer a los demócratas.

Puede encontrar más información sobre la propuesta en la Guía Oficial de Información para el Votante de California aquí.

También conocida como la “Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral”, esta medida electoral se presentó en respuesta a una iniciativa similar en Texas, que podría añadir hasta cinco escaños republicanos a la Cámara de Representantes. La iniciativa de redistribución de distritos de California, por su parte, también busca obtener cinco escaños adicionales para los demócratas en la Cámara.

Puede encontrar los puntos de entrega de papeletas en todo el condado de Riverside en este enlace.