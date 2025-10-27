Skip to Content
News

Familiares y amigos realizaron un lavado de carros para recaudar fondos para el funeral de un cartero; él atendía el área de Thousand Palms

By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

Familiares, amigos y compañeros de trabajo del fallecido cartero del correo de Mil Palmas José Daniel Piña se reunieron el sábado pasado para hacer un lavado de carros en un negocio de Indio para recaudar fondos para los gastos de su funeral, ya que lamentablemente murió por problemas de salud.

Además del car wash, comentaron que la familia ha organizado otras maneras en las que la comunidad puede ayudar.

Cabe mencionar que dos días antes de la muerte de Daniel había nacido su bebita y los fondos después de pagar los gastos funerarios irán a un fideicomiso para la pequeña.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.