Delincuente acusado de matar a tiros a un hombre de Coachella comparece ante la justicia

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un delincuente acusado de matar a tiros a un hombre de Coachella de 51 años en un ataque premeditado se declaró inocente hoy de asesinato en primer grado y otros cargos.

Rafael Liera Moreno, de 58 años, también de Coachella, fue arrestado la semana pasada tras una investigación de un mes del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside sobre el asesinato de Enrique Arrieta.

Además del asesinato, Moreno está acusado de posesión de arma de fuego, una acusación especial de acecho, un arma que agrava la pena y lesiones corporales graves.

Fue comparecido ante el juez del Tribunal Superior Arthur Hester el lunes, quien programó una conferencia para llegar a un acuerdo por delito grave para el 5 de noviembre en el Centro de Justicia Larson en Indio.

Moreno se encontraba detenido sin derecho a fianza en la Cárcel Robert Presley de Riverside.

Según el sargento del sheriff, Poco antes del mediodía del 21 de septiembre, el acusado Lance Stoyer presuntamente tendió una emboscada a Arrieta en la intersección de las calles Limón y Génova en Coachella. La víctima recibió al menos un disparo y quedó inconsciente en el lugar, a lo que acudieron los paramédicos tras la llamada al 911 de testigos.

Stoyer afirmó que se intentaron medidas para salvarle la vida, pero Arrieta fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Durante las semanas siguientes, los detectives de la Unidad Central de Homicidios recopilaron pruebas suficientes para obtener y entregar una orden de arresto contra Moreno, quien fue detenido sin incidentes el martes en Nile Way, Coachella.

No se proporcionó un posible motivo y se desconocía la relación entre el acusado y la víctima, si la hubiera.

Los registros judiciales indican que Moreno tenía antecedentes penales, pero no se enumeraron.