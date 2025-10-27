Ayer se realizó el tradicional desfile de carritos de golf en la zona de El Paseo en Palm Desert

Lina Robles

Ayer miles de personas se dieron cita en la exclusiva zona de El Paseo de Palm Desert para disfrutar del tradicional desfile de carritos de golf y autos deportivos, en el que también participaron varias agrupaciones musicales.

Este año celebraron el aniversario 61 de esta tradición que atrae a personas del valle de Coachella y turistas.

Todo inició a las 8 de la mañana con la venta de desayunos en varios restaurantes, el desfile arrancó al mediodía.