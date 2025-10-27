Skip to Content
News

Ayer se realizó el tradicional desfile de carritos de golf en la zona de El Paseo en Palm Desert

KYMA
Rebecca Johnson
KYMA
By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

Ayer miles de personas se dieron cita en la exclusiva zona de El Paseo de Palm Desert para disfrutar del tradicional desfile de carritos de golf y autos deportivos, en el que también participaron varias agrupaciones musicales.

Este año celebraron el aniversario 61 de esta tradición que atrae a personas del valle de Coachella y turistas.

Todo inició a las 8 de la mañana con la venta de desayunos en varios restaurantes, el desfile arrancó al mediodía.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.