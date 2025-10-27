10 negocios de Indio han sido victimas de robo y vandalismo en pocos dias
Lina Robles
Por lo menos 10 negocios de Indio han sido víctimas de robo y vandalismo.
El propietario de CV BBQ, afirma que la puerta de cristal de la entrada fue quebrada y se robaron la caja registradora y aparatos electrónicos del restaurante.
El comerciante afirma que esta es la segunda vez este año que le hacen lo mismo.
Otros comercios afectados son Indio Florist, Daily Grind Coffee and Juicing y un restaurante mexicano también fueron vandalizados, junto con otros establecimientos por lo que la policía de Indio está investigando todos los casos y dicen que han incrementado el patrullaje en la zona.