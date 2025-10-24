Pese al cierre de gobierno, un centro de salud del Valle de Coachella ayuda y promueve con la inscripción al programa Medi-Cal

Juan Montesló

La Quinta, Calif. (KUNA) – Debido al cierre gubernamental, se esperaba que las inscripciones a los programas de Medicare y Medicaid presentaran retrasos e interrupciones administrativas.

Pero estas continuan, es precisamente en el centro WelbeHealth ubicado en La Quinta donde el día de hoy se llevó a cabo un evento para promover la inscripción del mismo, conversamos con Brenda Morales, especialista de medical quien nos comentó lo siguiente:“Por ahorita no hay ningún cambio con el medical, con el cierre de gobierno, hasta ahorita no se nos ha informado de ningún afecto con el programa de medical, nosotros nos encargamos de hacer esa solicitud, nos nombramos como representantes para la persona y ya nos hacemos toda la comunicación con el condado por ellos”.

Este centro de cuidado y salud provee servicios totalmente gratuitos para la comunidad, ha comenzado a realizar eventos mensuales para darse a conocer, según nos comentó Karool Graciano de WelbeHealth:

“El propósito es para poder promover los servicios que ofrece WelBbeHealth, qué servicios ofrecemos y cómo pueden calificar las personas mayores de edad. Este servicio es un servicio sin costo, por eso queremos conectar las personas con este recurso”.

Este centro de salud, atiende en su mayoría a población hispana, siéntase con la confianza de asistir y busque ser beneficiario del programa.

