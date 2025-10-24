El Condado de Riverside aprobó el proyecto “Thermal Ranch”

Lina Robles

El Condado de Riverside aprobó la construcción de un proyecto en Thermal a pesar de que muchas personas y organizaciones no lucrativas se oponen.

Después de tres horas de testimonios de funcionarios del condado, promotores inmobiliarios y miembros de la comunidad le dieron luz verde al proyecto que se construirá en un terreno de 619 acres a lo largo de la Avenida 62 cerca de la escuela Desert Mirage High School de Thermal.

Contara con instalaciones ecuestres privadas, un hotel, un centro comercial y un parque acuático, todo esto va a generar empleos vinculados a los eventos de caballos, ofrecerá programas educativos e incluirá nueva infraestructura, como una subestación de luz, agua y drenaje.