Doctores de Estados Unidos realizan cirugías gratuitas en México

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Este fin de semana se realizarán 48 operaciones reconstructivas en las instalaciones de Cruz Roja en la colonia Pueblo Nuevo en Mexicali, cerca de 89 médicos, enfermeras, terapeutas y administrativos acudieron desde el pasado jueves para iniciar la segunda brigada en este 2025, las cuales se realizan a través de la fundación interface.

Héctor Martinez, desde hace 20 años, año con año acude a la ciudad, lo hace sin recibir salario y pagando sus propios gastos, es mexicano originario de Chihuahua pero trabajada como anestesiólogo en Riverside.

“Hacemos más o más o menos 40-60 cirugías cada jornada médica y por eso es que le damos las gracias a la Cruz Roja que siempre nos apoya y le decimos al público en Mexicali que apoyen a Cruz Roja Pueblo Nuevo”

Patricia, es enfermera, acude año con año desde hace 35 años, nunca pierde la energía y tacto con los pacientes, a los cuales conoce desde hace años porque muchos son pacientes en cada jornada.

“Seguí viniendo, y ahorita es como parte de mi vida, Yo pienso que la gente que tenemos más, necesitamos un poquito. En ese mundo, ahorita se necesita mucho amor”.

Los costos de estos procedimientos en hospitales privados puede variar entre los 3 mil y 4 mil dólares, algo imposible de solventar para algunas familias.