Adolescente muere tras choque y fuga en La Quinta a principios de mes

Luis Medina

LA QUINTA, Calif. (KUNA) – La Estación Thermal de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside informó el viernes por la noche que uno de los dos adolescentes atropellados por un vehículo mientras andaban en bicicleta por la Carretera 111 en La Quinta a principios de mes.

Liam Cantu de 14 años quien luchaba por su vida tras ser atropellado esta noche ha fallecido en el hospital.

El choque ocurrió hace dos semanas, el viernes 10 de octubre.

A principios de esta semana, la comunidad realizó una vigilia por Liam Cantú, quien luchaba por su vida en el hospital. El otro adolescente fue dado de alta y se recupera en casa.

Las autoridades indican que el conductor, José Villegasorbe, de 47 años y residente de Palm Springs, estaba ebrio y huyó del lugar.

Villegasorbe enfrenta cargos que incluyen homicidio vehicular, conducir bajo los efectos del alcohol, choque con fuga y violación de la libertad condicional.

La Oficina del Sheriff dice que esta sigue siendo una investigación activa y se insta a cualquier persona que tenga información a comunicarse con el agente Martínez en la estación del Sheriff de Thermal o llamar anónimamente al 760-341-STOP (7867).