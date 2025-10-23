Testigo describe “aterrador” un accidente durante una persecución que terminó cerca de la frontera entre Indio y Coachella

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) Un conductor que afirma haber sido casi chocado durante la persecución policial del miércoles por La Quinta e Indio describe lo que él llama un momento “aterrador, en una fracción de segundo”, que podría haberle costado la vida.

Jesse Bautista, de veinte años, declaró a Telemundo 15 que conducía hacia el este por la Avenida 48, cerca de la calle Jefferson, cuando de repente vio luces intermitentes en su espejo retrovisor.

“Miré y vi un Camaro blanco y un grupo de policías”, dijo Batista. “No pude moverme porque había autos delante de mí. El conductor estaba justo detrás de mí y, en el último segundo, cambió de carril bruscamente. Si no lo hubiera hecho, me habría chocado”.

Dice que tenía las ventanas bajadas y que podía oír el sonido de las sirenas cada vez más fuerte a medida que la persecución se acercaba. Asegura que el Camaro giró bruscamente entre carriles antes de adelantarlo a toda velocidad, seguido por varias patrullas del Sheriff del Condado de Riverside.

“Iba tan rápido que no tuve tiempo de pensar”, dijo. “Estaba temblando, llorando; pensé: ‘Soy demasiado joven para morir'”.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, los agentes intentaron detener al sospechoso alrededor de las 4:00 p. m. del miércoles cerca de la Avenida 47 y la calle Adams en La Quinta. El conductor no cooperó, lo que provocó una persecución que terminó en la Avenida 48 y la calle Calhoun, cerca del límite entre Indio y Coachella, donde el sospechoso chocó contra otro vehículo.

Los agentes afirman que el sospechoso huyó del lugar, pero fue capturado tras una búsqueda en el vecindario. El conductor del vehículo no involucrado fue trasladado a un hospital en condición estable, y la Policía de Indio colaboró con el control del tráfico mientras se despejaba el lugar del accidente.

Batista afirma que, tras el casi accidente, se detuvo junto con otros conductores y observó cómo la persecución continuaba hacia el este, rumbo a Coachella.

“Incluso al llegar a casa, seguía oyendo las sirenas”, dijo. “Tenía la adrenalina por las nubes”.

La Oficina del Sheriff afirma que la investigación continúa. No se han revelado el nombre ni los cargos del sospechoso.

Quédese con Telemundo 15 para obtener actualizaciones.