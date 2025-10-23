Proveedores locales de servicios para personas sin hogar solicitan ayuda a la comunidad con donaciones de alimentos y ropa

Luis Medina

INDIO, California (KUNA) – La necesidad de recursos para personas sin hogar sigue creciendo en el Valle de Coachella, y las organizaciones locales trabajan constantemente para proporcionar suministros a quienes los necesitan en sus albergues y programas.

Martha’s Village and Kitchen y Coachella Valley Rescue Mission están realizando campañas de donación para sus comunidades sin hogar. Ambas buscan donaciones de ropa, especialmente con el cambio climático en el Valle.

CVRM está organizando una “Campaña de Artículos de Primera Necesidad”, en la que solicitan a la comunidad ropa interior para sus vecinos y residentes sin hogar de la misión. Han colocado cajas de donación en negocios por todo el Valle donde los residentes pueden dejar ropa interior de todas las tallas para mujeres, hombres y niños durante todo octubre.

Martha’s Village and Kitchen está contactando a negocios, escuelas, iglesias y más para realizar campañas de donación. Afirman que necesitan urgentemente alimentos, juguetes para las fiestas, útiles escolares y ropa abrigada de invierno.