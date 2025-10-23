Presenta informe de gobierno: Ciudad de Coachella

Juan Montesló

Coachella, Calif. (KUNA) – La Ciudad de Coachella presentó esta mañana su discurso anual sobre el estado de la ciudad en el parque conmemorativo de los veteranos.

El evento, fue organizado por la ciudad en colaboración con la Cámara de Comercio del Gran Valle de Coachella, conversamos con Steven Hernandez, alcalde de la ciudad, quien nos comentó lo siguiente:

“En nuestros vecindarios vamos a seguir reemplazando calles, vamos a seguir trayendo más negocios, mejorando nuestros parques”.

Es precisamente la expansión del parque rancho las flores, que tiene un presupuesto de más de 20 millones dólares, por lo que la ciudad continua con la búsqueda de subvenciones.

“Sabemos que el estado nos está poniendo nuevos recargos en el agua. queremos asegurar que el impacto a nuestros residentes es mínimo, especialmente por el costo, estamos agarrando becas. ahorita se va a tratar de la implementación de más becas que hemos tenido, que ha agarrado”, declaró Hernandez.

Otro de los aspectos que preocupan a la comunidad, es la falta de oportunidades para jovenes estudiantes, preguntamos cuales son las alternativas de apoyo y cuales son las principales industrias que emplearían a los mismos.

“Hay oportunidades para nuestros jóvenes de abrir sus negocios pequeños y a la misma vez de ser contratistas, de trabajar en real estate. Nosotros estamos haciendo todo para colaborar con el Colegio del Desierto, para colaborar con la escuela Coachella Valley Unified, para asegurar que hay entre”, expuso el alcalde.

La rehabilitación y mejoramiento del sendero CV Link fue uno de los principales logros que resaltó la ciudad, a lo que Steven nos comentó que están trabajando muy de cerca con “el aguacil, importante. Y luego a la misma vez con CVAG, la asociación de gobiernos, para asegurar que hay seguro, Y a la misma vez yo sé que CVAG y trabajando con el Desert Rec District, están poniendo seguridad sobre el CV Link, en donde van a pasar carros o van a pasar diferentes personas sobre ese camino y asegurar que hay suficiente policía, así para que no haya preocupación”.

