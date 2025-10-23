Fiscalía: Exentrenador de fútbol juvenil local tocó a niñas y les hizo proposiciones sexuales

Luis Medina

BANNING, Calif. (KUNA) – Un exentrenador de fútbol juvenil del Valle de Coachella era un depredador habitual que besaba, acariciaba y hacía proposiciones sexuales a múltiples jugadoras, declaró hoy la fiscalía. La defensa argumentó que el testimonio de los testigos no era fiable y posiblemente estaba motivado por un compañero de trabajo hostil que incitaba a las víctimas a contar historias.

Juan Manuel Pantoja Troncoso, de 29 años y residente de Salton City, está acusado de tres cargos de actos lascivos forzados contra una menor y tres de contacto con una menor con el fin de perpetrar un delito sexual, cinco cargos de molestar a una menor y un cargo de agresión, con acusaciones que agravan la pena por haber atacado a múltiples víctimas.

Los testimonios en el juicio de Troncoso comenzaron a finales de septiembre y concluyeron el martes en el Centro de Justicia Banning. Los alegatos finales se llevaron a cabo el miércoles, presididos por el juez del Tribunal Superior del Condado de Riverside, Mark Singerton.

El fiscal adjunto de distrito, Thomas Farnell, presentó un relato detallado de los recuerdos de las cinco víctimas sobre lo que supuestamente ocurrió durante sus interacciones con el acusado cuando este era uno de los entrenadores principales del programa de Educación y Seguridad Extraescolar de la Escuela Secundaria Toro Canyon en Thermal en 2019.

Uno de los principales objetivos de Troncoso era presuntamente un jugador de fútbol de 13 años. La niña alegó que, durante un encuentro en el campus, el acusado “la agarró por la muñeca con fuerza y le puso la mano sobre el pene, poniendo la boca sobre sus senos y tocando su vagina”, relató Farnell al jurado.

Durante un carnaval de Halloween organizado por la escuela, Troncoso también acorraló a la niña con la “intención de abusar de ella”, aunque ella finalmente logró zafarse, según la fiscalía.

Más tarde, durante un entrenamiento de fútbol, le preguntó si “quería hacerlo” con él, alegó Farnell.

El fiscal alegó que Troncoso manoseó a otra niña de 13 años, quien le metió la mano debajo del suéter y entre el cabello.

Cuando un jugador de 14 años le preguntó su opinión sobre su nueva camiseta, Troncoso respondió: “Te queda todo bien”, dijo Farnell al jurado, calificándolo como un caso de comunicación lasciva.

El acusado abordó a una niña de 13 años, supuestamente preguntándole directamente si “quería (censurar)”, y luego ofreciéndole dinero para cumplir con la petición, lo que la asustó, según la fiscalía.

Una niña de 12 años declaró a los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside que ella y Troncoso inicialmente “tenían una buena amistad, pero él se aprovechó”, dijo Farnell.

Recordó al jurado que la niña declaró que el acusado supuestamente le puso las manos alrededor del estómago y la llamó “gordita”, animándola a “salir con él” antes de una clase de educación física.

El fiscal añadió que cuando supo que A.N. tenía tendencias bisexuales, el acusado supuestamente le preguntó si le gustaba el pene.

La niña casi se pone a llorar.

El entrenador principal de fútbol del campus, Javier Pérez, dijo que algunas de las niñas se negaban a salir al campo a menos que él estuviera presente por temor al comportamiento de Troncoso, recordó Farnell.

Además, mencionó el testimonio de la maestra de secundaria María Sylva, quien describió al acusado como alguien que le gustaban las “niñas de 12 a 14 años. Ese es su tipo”.

La abogada defensora Melanie Roe replicó que la mayoría de los testigos fueron influenciados negativamente por Sylva, quien sentía una animosidad inexplicable hacia Troncoso y había hablado con las niñas antes de que acudieran a las autoridades.

“Sylva contaminó los recuerdos de estas niñas”, declaró Roe al jurado. “Tenía malas intenciones”.

El abogado insistió en que V.R. no alegó ninguna irregularidad cuando Pérez habló con ella por primera vez, pero que luego cambió su versión tras pasar tiempo con Sylva.

“Todas (las acusaciones) fueron inventadas por ella en el estrado”, dijo Roe.

Dijo que los testigos, ahora en sus últimos años de adolescencia, recibieron ideas inculcadas por Sylva, incluyendo el uso de palabras como “incómodo” e “inapropiado”, que los estudiantes en sus primeros años de adolescencia normalmente no expresarían a menos que un adulto, en este caso un educador, los hubiera guiado hacia tales términos.

En cuanto a si su cliente había hecho observaciones casuales o les había ofrecido abrazos de apoyo a los jóvenes, Roe cuestionó dónde se trazaba la línea entre un delito y una conversación amistosa. “No es un delito mirar fijamente a alguien ni abrazarlo”, declaró la abogada al jurado.

Elogió la personalidad de Troncoso, señalando que mantenía tres trabajos para mantener a su familia al momento de su arresto en 2020.

La defensa cuestionó la minuciosidad de la investigación, sugiriendo que el investigador Damen Butvidas la realizó de forma apresurada y que se basó en gran medida en las propias percepciones de Sylva, en lugar de en lo que realmente experimentaron las víctimas.

“Esta fue una investigación incompleta”, declaró Roe.

El jurado deliberó brevemente el miércoles y Singerton les ordenó regresar para reanudar las deliberaciones el jueves por la mañana.

Troncoso, quien no tiene antecedentes penales documentados, se encuentra detenido bajo fianza de 2 millones de dólares en el Centro Correccional Smith.

Fue despedido por el Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella en el invierno de 2020, poco después de su arresto.