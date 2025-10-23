Skip to Content
El choque de dos vehículos afectó el tráfico en la I-10 en Palm Desert

Published 5:14 pm

Lina Robles

Un aparatoso accidente automovilístico provocó tráfico lento en los carriles rumbo al oeste del freeway 10 cerca de la calle Cook en Palm Desert donde chocaron dos carros ayer a las 4:30 de la mañana.

Después del percance cerraron todos los carriles por un rato por lo que el tráfico se detuvo completamente por media hora y después reabrieron un carril mientras las grúas y los investigadores hacían su trabajo hasta las 6 de la mañana cuando todo volvió a normalidad.

No mencionaron si alguien resultó herido.

Telemundo 15 Palm Springs

