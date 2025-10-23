Continuan celebraciones de día de muertos en el valle de Coachella, no serán canceladas ni modificadas.

Juan Montesló

Coachella Valley, Calif. (KUNA) – Pese a las cancelaciones de algunos eventos importantes para la comunidad hispana por miedo a redadas migratorias, el evento del día de los muertos continua, Ernesto Rosales, presidente del cementerio público de la ciudad de Coachella, nos comentó lo siguiente:

“Ya basta con las cancelaciones, vamos a continuar, este es un evento que ya lleva casi 15 años celebrándose aquí en este cementerio y este año no va a ser diferente. Hemos platicado bien aquí con todos los locales, con los sheriffs, con las policías, nadie asegura nada, nada es seguro estos días, pero tenemos el apoyo de ellos también para continuar con este evento”.

Son varias las instituciones en el valle de Coachella que continúan enalteciendo y promoviendo la festividad del día de muertos, sin temor alguno, como es el caso de Welbe Health, que en voz de su representante Karool Graciano, comentó que el centro de cuidados para adultos mayores estará ofreciendo este viernes 24 de octubre un evento de puertas abiertas de 3:00 pm a 4:30 pm en 46-805 Dune Palms Road, La Quinta, CA 92253, para más información pueden comunicarse al 760-203-6408.

“Aquí en Wellbe Health la mayoría de personas que servimos son hispanos, entonces para nosotros era muy importante tener un evento que también tenía un aspecto cultural para que las personas puedan también conectar con nuestros servicios y las personas y familias que servimos. Nosotros tenemos un evento de puertas abiertas este viernes, vamos a tener un altar que ya estamos formando y vamos a tener para que las personas que también quieran y puedan traer una foto de sus seres queridos puedan ponerla en nuestro altar y celebrar todos juntos”, expuso Graciano.

Así mismo, en el marco de la celebración, este primero de noviembre, se llevará a cabo la 12va edición de la carrera Run with Los muertos, un evento que año con año supera su record de asistencia, situación que preocupa a su director Tizoc De Aztlan, por temor de no superarla en esta edición.

“Muchos de la comunidad latina no se siente seguro de salir y en eso queremos tener algo en que toda la comunidad inmigrante que son de aquí y que no son de aquí pueden salir seguros, con confianza, para celebrar juntos. Este evento que no debemos de quitar de la comunidad, es algo que es de celebrar nuestra cultura y queremos que todos en esa noche que puedan salir con confianza para celebrar con nosotros”, expusó Tizoc.

Los eventos continúan sin cambio alguno, pero recuerde si usted desea asistir, es bajo su consideración.

