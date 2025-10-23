Cathedral City recibirá dinero por parte de California que se invertirá en arte y cultura de un parque de la ciudad

Lina Robles

Cathedral City recibirá un apoyo económico de $2.6 millones de dolares que serán invertidos en el proyecto llamado “Celebración Cultural del Nuevo Parque Esperanza” que incluirá murales, música en vivo y actividades de arte en familia.

El parque se ubica en el vecindario conocido como Dream Homes y el objetivo del proyecto es celebrar la herencia hispana y de los nativos americanos.