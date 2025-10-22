Sospechoso de atropellar fatalmente a una mujer en Cathedral city dice que quiere defender su inocencia

Lina Robles

Después que saliera de la cárcel al pagar una fianza Willian Rodriguez acusado de conducir ebrio en Cathedral City y atropellar con su auto a una señora de 60 años quien iba en su scooter eléctrica y resulto herida de gravedad y murió el pasado 12 de octubre del 2024, el abogado del individuo dijo que su cliente continúa en el Valle de Coachella y no planea huir como se ha dicho, al contrario, quiere hablar en una conferencia de prensa para defender su inocencia, el abogado dijo también que es mentira que su cliente haya tratado de huir hace días cuando lo arrestaron dentro de Acrisure Arena en Palm Desert y dijo que si vio a los tres policías, pero no sabía que iban por él.