Lina Robles
Martha’s Kitchen de Indio ya abrió la nueva sección del Centro de Desarrollo Infantil que tiene tres salones de clase adicionales, área de cuidado infantil, espacios de aprendizaje mejorados ya que antes tenían lugar para 55 niños y con la expansión ahora hay espacio para 102.
El centro ofrece un cuidado de cinco estrellas para niños de ocho semanas a cinco años y se enfocara en educación temprana para familias indigentes o que están experimentando pobreza.
A las personas que asistieron a la apertura les dieron un tour por las instalaciones y conocieron a los maestros.