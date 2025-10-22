Los bancos de alimentos locales enfrentan desafíos durante el cierre del gobierno

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – Mientras continúa el cierre del gobierno federal, los bancos de alimentos del Valle de Coachella enfrentan desafíos al trabajar para proporcionar alimentos a quienes los necesitan.

Food Now en Desert Hot Springs reportó una disminución en los envíos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). El USDA generalmente suministra al banco de alimentos alimentos frescos para distribuirlos a sus clientes. Sin embargo, durante el cierre, el personal del banco de alimentos informó que no se ha podido incluir leche fresca ni productos cárnicos en su programa.

El banco de alimentos también ha reportado un aumento en la demanda en comparación con años anteriores. Indicaron que el número de clientes ha aumentado aproximadamente un 20%.

Este aumento se produce mientras miles de empleados federales en todo el país se encuentran en licencia o trabajando sin sueldo, lo que afecta sus finanzas y los programas de asistencia como los bancos de alimentos y las prestaciones EBT.

El gobernador Gavin Newsom también anunció el miércoles el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar a los bancos de alimentos en todo el estado. Una medida similar se tomó durante la pandemia, cuando las tropas de la Guardia Nacional ayudaron a distribuir alimentos.