Ligeras posibilidades de lluvia el miércoles, con temperaturas más cálidas para terminar la semana

La baja presión interfiere con la formación de la capa marina, pero trae nubes altas el miércoles por la mañana.

El flujo de aire desde el mar es fuerte mientras el sistema se mueve hacia el este, así que no se sorprenda si las nubes se forman más tarde en la mañana.

Algunas áreas verán neblina y llovizna dependiendo de cuán densa se desarrolle la capa de nubes.

Hoy es el día más fresco de la semana, con máximas en los 60s y algunos 70s bajos. Asegúrese de tomar esa capa extra al salir.

Hay una pequeña posibilidad de lluvia, similar a ayer, donde pueden aparecer pequeños chubascos y cruzar rápidamente. Se espera un impacto mínimo y los vientos serán racheados en ocasiones.

Las temperaturas se recuperan el jueves a medida que la baja presión sale del área. La mayoría de los lugares subirán de 3 a 5 grados, ¡mientras que otros subirán 8 grados o más! Nos secamos por completo y toda posibilidad de lluvia disminuye a medida que se establece una pequeña cresta de alta presión.

Los cielos se vuelven mayormente soleados y será una tarde perfecta para caminar. Nos calentamos aún más el viernes a medida que se establece una mini cresta de alta presión.

Espere 60s y 70s con muchísimo sol. Ocurre un ligero enfriamiento hacia el fin de semana, y la capa marina reaparece.

Todavía hay una pequeña posibilidad de lluvia el domingo. La mayoría de las áreas tienen alrededor de un 10% de probabilidad o menos.