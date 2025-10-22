La comunidad comparte recuerdos del querido cartero que falleció trágicamente

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – José Daniel Piña, conocido como “Daniel”, un querido cartero que sirvió en Thousand Palms, falleció trágicamente a principios de este mes.

Piña no solo era conocido por repartir cartas; sus compañeros de trabajo comentaron que repartía amabilidad, risas y calidez en cada ruta.

También era el cartero de la sala de prensa de nuestra estación.

El padre de Piña comentó que recientemente había dado la bienvenida a una niña, lo que trajo nueva alegría a su vida y que ahora, una parte de él vivirá para siempre a través de ella.

Tiffany Moya, compañera de trabajo, dijo que iluminaba cada habitación que visitaba.

“Éramos más que simples compañeros de trabajo”, dijo Moya. “Éramos como mejores amigos. De hecho, me entrenó para ser el cartero que soy hoy”.

Puedes apoyar a la familia de Piña en cisnerosesperanza57@icloud.com.

También realizarán un lavado de autos en su memoria durante el fin de semana.