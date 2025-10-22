Skip to Content
Jake Haro, el padre del pequeño Emmanuel será sentenciado el proximo 3 de noviembre, mientras que la mamá se mantiene en su postura de inocente

Published 11:14 am

Lina Robles

Después que Jake Haro se declaró culpable de todos los cargos por la muerte de su hijito Emmanuel de siete meses cuyo cuerpecito siguen sin encontrar.

El fiscal del Condado de Riverside dijo que utilizaron un agente encubierto que se hizo pasar por delincuente y habló con Haro en la cárcel para obtener información, pero no funcionó.

Jake Haro será sentenciado el 3 de noviembre y Rebecca regresará frente al juez el 28 de octubre.

Telemundo 15 Palm Springs

