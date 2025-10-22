Indio pretende disminuir el problema de personas sin hogar, brindando diversos apoyos

Juan Montesló

INDIO, Calif. (KUNA) -La ciudad de Indio se aproxima a tener 100 mil habitantes, esto puede traducirse en una mayor necesidad de recursos y servicios para la comunidad.

El crecimiento poblacional ha exigido una reestructuración en algunos de los principales edificios del centro cívico, entre ellos se encuentra el edificio del ayuntamiento, junto a el se ubica la nueva biblioteca pública, que como en muchas ciudades puede atraer a la población sin hogar, ya que en ella pueden encontrar refugio de altas o bajas temperaturas, baños, agua, internet y demás servicios, situación que podría no compaginar con la idea de embellecer el centro cívico y aumentar la economía del mismo.

Oscar Ortiz, miembro del cabildo de Indio, nos comparte las estrategias que han implementado para mitigar los problemas de inseguridad, “hemos estado enfocándonos en traer más policías locales entonces lo que estamos ofreciendo es la escuela para los policías la estamos pagando aquí en la ciudad para la gente que son del valle de Coachella, lo regular es casi un policía por cada mil residentes entonces llegando ahorita estamos como a 90 mil casi 100 mil residentes y estamos como a 80 85 policías entonces estamos llegando cerca de esa meta”.

Le preguntamos a los estudiantes del colegio del desierto ubicado en cercanía de la nueva biblioteca, si se sentían seguros fuera de las instalaciones del plantel, y si percibían la presencia de policías o de homeless, nos respondieron sentirse seguros, tener la presencia de suficientes oficiales de policía y ver cada vez menos homeless.

La ciudad de Indio busca enfrentar el desafío de viviendas con un plan interdisciplinario.

“Tenemos más servicios que cualquier otra ciudad en este condado sabemos que todas las camas que están disponibles para la gente que necesita un hogar en este momento25% de todo el condado esas camas están aquí en la ciudad de indio y lo que estamos haciendo para ayudar con lo que pasa a los efectos de esa población estamos tenemos un equipo de policías que trabaja con una terapista y ella viene y nos ayuda a introducir a esa gente a los servicios que tenemos aquí en la ciudad de indio”.

