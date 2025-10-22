Skip to Content
Hombre acusado de robar 80 pizzas congeladas en Desert Hot Springs

Published 5:14 am

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – No fue la típica fiesta de pizza para el hombre arrestado el martes en Desert Hot Springs.

El Departamento de Policía de Desert Hot Springs informó que ha estado investigando una serie de robos, incluyendo un caso en el que se robaron aproximadamente 80 pizzas congeladas.

El sospechoso fue detenido el martes durante una parada de tráfico. La policía informó que recuperó las herramientas presuntamente utilizadas durante los delitos, junto con narcóticos.

Cortesía del Departamento de Policía de Desert Hot Springs

El sospechoso, cuyo nombre no fue revelado, fue encarcelado por varios cargos.

Telemundo 15 Palm Springs

