Delincuente acusado de vandalizar propiedad de la Fiscalía de Distrito en Indio

Luis Medina

INDIO, California (KUNA) – Un hombre de 47 años en libertad condicional acusado de vandalizar la sede de la Fiscalía de Distrito del Condado de Riverside en el Valle de Coachella y de intentar esconderse en el tejado de un edificio cercano, donde fue detenido por la fuerza, fue acusado hoy de casi una docena de delitos graves y menores.

Sean Allen Camba, residente de Temecula, fue arrestado el lunes tras un enfrentamiento de varias horas con agentes del orden público en la Carretera 111 en Indio.

Camba está acusado de agresión a un agente del orden público con un arma mortal, resistencia al arresto y ocho cargos de vandalismo, tres de los cuales alegan daños a la propiedad.

El acusado, quien se encuentra detenido bajo fianza de $30,000 en la Cárcel Robert Presley, tenía previsto comparecer ante el tribunal por primera vez el miércoles por la tarde en el Centro de Justicia Larson en Indio.

Según el Departamento de Policía de Indio, poco antes de las 9 a.m. del lunes, el delincuente convicto causó daños al edificio de la fiscalía en la cuadra 82900 de la autopista 111, adyacente al Centro de Justicia Larson.

No se especificó la magnitud del vandalismo ni se mencionó un posible motivo.

Un testigo observó los actos y siguió a Camba hasta otra propiedad a menos de una cuadra, donde presuntamente cometió más actos vandálicos antes de subirse al tejado del edificio de la Agencia de Tránsito Sunline, cerca de la autopista 111 y la calle Jackson, aparentemente para ocultarse, según el sargento de policía Abe Plata.

Añadió que los agentes de patrulla llegaron poco después y solicitaron la ayuda del equipo SWAT Regional del Desierto, compuesto por varias agencias. Mientras tanto, la autopista 111 se cerró entre Golf Center Parkway y la calle Salton por motivos de seguridad pública.

Los intentos de convencer a Camba de que bajara del tejado fracasaron, y justo antes de las 2 p. m., los miembros del SWAT lanzaron granadas aturdidoras para distraerlo mientras otros miembros trepaban al tejado, donde lo detuvieron tras un breve forcejeo.

Camba y ningún agente del orden resultaron ilesos, afirmó Plata. Los registros judiciales muestran que el acusado tiene condenas previas por delitos graves de vandalismo, robo y resistencia u obstrucción a un agente del orden público.