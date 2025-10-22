Conductor sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol fue arrestado tras una persecución desde Beaumont hasta el Valle de Coachella

Luis Medina

COACHELLA VALLEY, Calif. (KUNA) – Un conductor sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol fue arrestado tras una persecución que se extendió desde Beaumont hasta el Valle de Coachella, lo que provocó un breve cierre de la Interestatal 10 en dirección este la mañana del miércoles.

La persecución comenzó alrededor de las 10:55 a. m. en Beaumont. La Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que los oficiales detectaron a un conductor que circulaba de forma errática e intentaron detenerlo. El conductor no cedió el paso y se inició la persecución.

El sospechoso fue detenido cerca del sendero Gene Autry después de que se desplegaran las bandas de clavos y los oficiales usaran una maniobra de detención. El vehículo sospechoso sufrió daños en los laterales y las llantas.

La conductora, una mujer de 44 años de Moreno Valley, fue detenida.

Las cámaras de Telemundo 15 captaron a los oficiales sacando una caja de bebidas alcohólicas y dos gatos del vehículo.

Manténgase conectado de las noticias con Telemundo15.com para obtener actualizaciones.