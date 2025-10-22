Skip to Content
Abogado Walter Clark presenta demanda contra el Condado de Riverside en nombre de un preso de la cárcel de Indio

El abogado Walter Clark presentó una demanda ante un tribunal federal tras la agresión que sufrió un preso en la cárcel de Indio que resultó herido al ser atacado por dos sujetos en dicha prisión y durante 12 horas no le dieron atención médica, además lo encerraron en una celda y los guardias de la cárcel de Indio mostraron indiferencia.

El hombre fue golpeado brutalmente por dos reclusos y el abogado dice que nadie de autoridad intervino para detener la agresión.

