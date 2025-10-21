Recortes del departamento de educación impactan al Valle Imperial

Carolina Garcia

IMPERIAL, Calif. (KYMA) – Cerca de 2 millones de dólares fueron recortados a través del fondo que se obtuvo a instituciones al servicio de hispanos, el cual había sido otorgado IVC Collage, sin embargo, autoridades de esta institución se prepararon anticipadamente para generar alternativas financieras que no generen afectaciones mayores en la primera etapa de preparación de estudiantes.

Alexis Villa, Vicepresidenta de servicios estudiantiles y servicios académicos, comentó a Telemundo, que solo podrán hacer uso de cerca de 500 mil dólares en este 2025 y 2026.

“Nosotros tenemos una facultad y unos profesionales que activamente están aplicando para fondos, ya sea por fundaciones o recursos del Estado o programas, entonces entonces nosotros estamos movilizándonos para asegurarnos de que los servicios no sean interrumpidos para los estudiantes”

Mencionó que el recurso será destinado en la compra de tecnología que beneficie a los estudiantes de nuevo ingreso:

“Quiero ser más clara de qué el financiamiento del departamento de educación Estados Unidos, a nivel federal es entre 2% y 3% de los fondos que nosotros recibimos como colegio, que la verdad es significativo, porque si son millones de dólares, pero no acabar todos los fondos y los recursos que tenemos”

En colegios cercanos a esta frontera que solicitaron este recurso, entre colegios y universidades el impacto será de cerca de 15 millones de dólares.