Skip to Content
News

Noticias locales de la Costa Central 10-21-25

By
Published 1:21 pm

COSTA CENTRAL, Calif. -

Construcción afecta negocios locales en Santa Bárbara

La construcción en la calle de la Viña está afectando a los negocios locales. El proyecto de dos años para ampliar el puente busca mejorar la seguridad, pero dificulta el acceso de los clientes. Algunos restaurantes y tiendas reportan menos visitas debido al tráfico y la falta de estacionamiento.

Maria Ortiz, dueña de Cris Market, comentó, “No es nada bueno porque a veces los clientes no encuentran estacionamiento, así que no paran a comprar o comer, ya sabes, porque el estacionamiento es muy difícil.”

Por ahora, los negocios locales de Santa Bárbara buscan mantenerse a flote y seguir atendiendo a sus clientes en medio del ruido y la construcción.

Investigan gresión sexual en UC Santa Bárbara

Se investiga un caso de agresión sexual en la UC Santa Bárbara. El 19 de octubre, alrededor de las 9 PM, un hombre desconocido forzó a la víctima al suelo e intentó agredirla sexualmente. La víctima logró escapar y huir de forma segura.

El incidente ocurrió en la zona de césped cerca de la laguna de UCSB. El sospechoso es descrito como un hombre adulto, desconocido para la víctima, y no se sabe si tiene alguna relación con el campus.

Article Topic Follows: News
#ablock-reg
Telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.