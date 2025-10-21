Noticias locales de la Costa Central 10-21-25
COSTA CENTRAL, Calif. -
Construcción afecta negocios locales en Santa Bárbara
La construcción en la calle de la Viña está afectando a los negocios locales. El proyecto de dos años para ampliar el puente busca mejorar la seguridad, pero dificulta el acceso de los clientes. Algunos restaurantes y tiendas reportan menos visitas debido al tráfico y la falta de estacionamiento.
Maria Ortiz, dueña de Cris Market, comentó, “No es nada bueno porque a veces los clientes no encuentran estacionamiento, así que no paran a comprar o comer, ya sabes, porque el estacionamiento es muy difícil.”
Por ahora, los negocios locales de Santa Bárbara buscan mantenerse a flote y seguir atendiendo a sus clientes en medio del ruido y la construcción.
Investigan gresión sexual en UC Santa Bárbara
Se investiga un caso de agresión sexual en la UC Santa Bárbara. El 19 de octubre, alrededor de las 9 PM, un hombre desconocido forzó a la víctima al suelo e intentó agredirla sexualmente. La víctima logró escapar y huir de forma segura.
El incidente ocurrió en la zona de césped cerca de la laguna de UCSB. El sospechoso es descrito como un hombre adulto, desconocido para la víctima, y no se sabe si tiene alguna relación con el campus.