Frontier Airlines suspenderá sus servicios en el Aeropuerto Internacional de Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Frontier Airlines suspenderá sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Palm Springs a finales del próximo mes, debido a la demanda del mercado.

“Pausaremos nuestro servicio en PSP a finales del próximo mes en respuesta a la demanda actual del mercado, pero seguiremos monitoreando las condiciones para encontrar oportunidades de reanudar los servicios. Agradecemos enormemente nuestra colaboración con el aeropuerto y la comunidad de Palm Springs”, declaró un portavoz de Frontier a City News Service.

“El Aeropuerto Internacional de Palm Springs no perderá ningún destino directo tras la decisión de Frontier de cesar sus operaciones en PSP a partir del 29 de noviembre”, declaró un portavoz del aeropuerto a CNS. Denver y San Francisco, las dos rutas que Frontier opera, siguen ofrecidas durante todo el año por otras aerolíneas: United y Southwest a Denver y United y Alaska a San Francisco. PSP continúa registrando un crecimiento récord de pasajeros, con un aumento de casi el 5 % en lo que va de año en comparación con el año pasado, y nos mantenemos optimistas sobre la continuidad de la sólida oferta aérea en nuestro mercado.

El año pasado, Frontier regresó a PSP tras una pausa temporal en sus servicios, con vuelos directos a los aeropuertos de Denver y San Francisco.